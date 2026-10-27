Загинула людина, ще 10 постраждали: наслідки російської атаки на Київ

Фото: ДСНС Києва

Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще щонайменше 10 осіб постраждали. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

У Деснянському районі зафіксовано влучання по території одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлі університетського корпусу, гуртожитків і розташованих поруч житлових будинків.

Також російський удар припав на легковий автомобіль поблизу однієї зі станцій метро. За кількома адресами відомо про щонайменше 10 постраждалих.

У Дніпровському районі частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю – від покрівлі до підвалу. На місці виявили тіло загиблої людини.

Нагадаємо, напередодні в Києві росіяни вдарили балістичною ракетою по території одного з університету. Як зазначив президент Володимир Зеленський, влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, де немає жодного військового обʼєкта.