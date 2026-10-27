Загинула людина, ще 10 постраждали: наслідки російської атаки на Київ
Унаслідок російської атаки на Київ загинула одна людина, ще щонайменше 10 осіб постраждали. Пошкоджено будівлі навчального закладу, гуртожитки та житлові будинки
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
У Деснянському районі зафіксовано влучання по території одного з навчальних закладів. Пошкоджено будівлі університетського корпусу, гуртожитків і розташованих поруч житлових будинків.
Також російський удар припав на легковий автомобіль поблизу однієї зі станцій метро. За кількома адресами відомо про щонайменше 10 постраждалих.
У Дніпровському районі частково зруйновано триповерхову нежитлову будівлю – від покрівлі до підвалу. На місці виявили тіло загиблої людини.
Нагадаємо, напередодні в Києві росіяни вдарили балістичною ракетою по території одного з університету. Як зазначив президент Володимир Зеленський, влучання ракет відбулося в дуже людних місцях, де немає жодного військового обʼєкта.