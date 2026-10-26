Росія атакувала Харківщину: шестеро постраждалих, серед них дитина

Фото: Харківська ОВА

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові гостру реакцію на стрес отримали 60-річний чоловік і 14-річний підліток. У селищі Краснопавлівка Лозівської громади поранення дістали жінки віком 51 і 71 рік. В Ізюмі постраждали чоловіки віком 72 та 52 роки.

Для атак по регіону російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області:

У Харкові пошкоджено чотири вантажівки, легковий автомобіль, будівлю інтернет-магазину та адміністративну будівлю.

У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, два автомобілі, зокрема автомобіль екстреної медичної допомоги.

В Ізюмському районі зазнали пошкоджень електромережі, приватні будинки, гараж і дві складські будівлі.

У Харківському районі пошкоджено електромережі, приватні будинки, складську будівлю та два цивільні підприємства.

У Лозівському районі пошкоджено гуртожиток і господарську споруду.

У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Ворог застосовував авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети. Постраждали п'ятеро людей.