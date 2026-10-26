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26 жовтня 2026, 09:54

Росія атакувала Харківщину: шестеро постраждалих, серед них дитина

26 жовтня 2026, 09:54
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Фото: Харківська ОВА
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Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 18 населених пунктів області. Постраждали шестеро людей, зокрема 14-річний хлопець

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

У Харкові гостру реакцію на стрес отримали 60-річний чоловік і 14-річний підліток. У селищі Краснопавлівка Лозівської громади поранення дістали жінки віком 51 і 71 рік. В Ізюмі постраждали чоловіки віком 72 та 52 роки.

Для атак по регіону російські війська застосовували реактивні системи залпового вогню, керовані авіабомби та безпілотники різних типів, зокрема "Герань-2", "Молнія" та FPV-дрони.

Унаслідок обстрілів пошкоджено цивільну інфраструктуру в кількох районах області:

  • У Харкові пошкоджено чотири вантажівки, легковий автомобіль, будівлю інтернет-магазину та адміністративну будівлю.
  • У Богодухівському районі пошкоджено два приватні будинки, господарську споруду, два автомобілі, зокрема автомобіль екстреної медичної допомоги.
  • В Ізюмському районі зазнали пошкоджень електромережі, приватні будинки, гараж і дві складські будівлі.
  • У Харківському районі пошкоджено електромережі, приватні будинки, складську будівлю та два цивільні підприємства.
  • У Лозівському районі пошкоджено гуртожиток і господарську споруду.
  • У Чугуївському районі пошкоджено приватний будинок.

Нагадаємо, впродовж минулої доби російські війська обстріляли 25 населених пунктів Сумщини. Ворог застосовував авіабомби, безпілотники, артилерію та міномети. Постраждали п'ятеро людей.

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