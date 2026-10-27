Погиб человек, еще десять пострадали: последствия российской атаки на Киев

Фото: ГСЧС Киева

В результате российской атаки на Киев погиб один человек, еще по меньшей мере 10 человек пострадали. Повреждены здания учебного заведения, общежития и жилые дома

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

В Деснянском районе зафиксировано попадание по территории одного из учебных заведений. Повреждены здания университетского корпуса, общежитий и рядом жилых домов.

Также российский удар пришелся на легковой автомобиль вблизи одной из станций метро. По нескольким адресам известно о по меньшей мере 10 пострадавших.

В Днепровском районе частично разрушено трехэтажное нежилое здание – от кровли до подвала. На месте обнаружили тело погибшего человека.

Напомним, накануне в Киеве россияне ударили баллистической ракетой по территории одного из университетов. Как отметил президент Владимир Зеленский, попадание ракет произошло в очень людных местах, где нет ни одного военного объекта.