Атака на Киев: баллистика ударила по территории университета

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В Киеве россияне ударили баллистической ракетой по территории одного из университетов. В частности, фактически по кампусу

Об этом сообщил президент Украины, передает RegioNews.

По территории столичного университета россияне ударили баллистикой. Также был удар по парку "Киото", по территории рядом со станцией метро, жилыми домами. Уже известно, что есть жертвы. Люди могут находиться под завалами.

"Попадание ракет произошло в очень людных местах, и рядом нет ни одного военного объекта. Это удар просто по городу, по инфраструктуре. К сожалению, могут быть повторные удары. Продолжается также атака "шахедами" как против Киева, так и против других наших городов и общин", - говорит президент Украины.

Напомним, ранее в Харькове в результате ударов по Новобаварскому району погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар.