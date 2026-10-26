Попадание возле метро и обстрел бригады скорой: что известно об атаке на Киев
Россияне вечером 26 октября ударили по Киеву баллистикой. В Деснянском районе зафиксировали попадание вблизи одной из станций метро
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .
На месте удара загорелся автомобиль.
Также под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, направлявшейся по вызову. Предварительно есть пострадавшие.
По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Напомним, что в Харькове в результате ударов по Новобаварскому району 26 октября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар.
26 октября 2026
Россияне повторно ударили во время тушения пожара в Сумской области
В Шосткинской общине Сумской области спасатели помогли мужчине выбраться из складского помещения, поврежденного российским ударом. После этого его собственным автомобилем доставили в медики. Пока его ...
23 октября 2026
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну
Для восполнения дефицита кадров власти планируют привлечь к рынку труда пенсионеров, молодых матерей и людей с инвалидностью
19 октября 2026
Обуховская схема на льготах или Как обокрасть общину на 180 миллионов
В Киевской области разворачивается громкий земельный скандал. Обуховский городской совет отдал в частную собственность 58 га коммунальной земли по смехотворной цене, вызвавшей возмущение общественност...
12 октября 2026
Несколько дней обстрелов "положили" Киев: к какой зиме готовиться украинцам
Многочасовое отсутствие электроэнергии, временное прекращение подачи воды в тысячи домов и неработающее метро. Еще до наступления холодов наиболее подготовленный к отопительному сезону город Украины п...
Певица Даша Астафьева призналась, завершила ли музыкальную карьеру
27 октября 2026, 00:35Реперка alyona alyona призналась, как чувствует себя после уменьшения желудка
26 октября 2026, 23:55Помидоры продолжают дорожать: как изменились цены
26 октября 2026, 23:40Атака на Киев: баллистика ударила по территории университета
26 октября 2026, 23:20Дизель продолжает дорожать: что происходит с ценами на АЗС
26 октября 2026, 23:00Огурцы стали "золотыми": как подорожал популярный овощ
26 октября 2026, 22:55На Днепропетровщине из-за российских атак погиб человек, еще 10 ранены, среди них дети
26 октября 2026, 22:47На Хмельнитчине мужчина выбросил собаку из окна: животное погибло
26 октября 2026, 22:40Мошенники охотятся в Telegram: как защититься
26 октября 2026, 22:20
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Россияне повторно ударили во время тушения пожара в Сумской области
Украине не хватает миллионов работников – кто будет восстанавливать страну