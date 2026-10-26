Попадание возле метро и обстрел бригады скорой: что известно об атаке на Киев

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Россияне вечером 26 октября ударили по Киеву баллистикой. В Деснянском районе зафиксировали попадание вблизи одной из станций метро

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко, передает RegioNews .

На месте удара загорелся автомобиль.

Также под обстрел попала бригада медиков скорой помощи, направлявшейся по вызову. Предварительно есть пострадавшие.

По его словам, экстренные службы направляются на место происшествия. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Напомним, что в Харькове в результате ударов по Новобаварскому району 26 октября погибли два человека, еще четверо получили ранения. Повреждены многоквартирные и частные дома и автомобили. На одной из локаций после удара возник сильный пожар.