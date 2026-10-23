У Києві уламки балістичної ракети впали біля будинків: їх вилучили піротехніки

Фото: ДСНС Києва

Внаслідок нічного ворожого обстрілу в одному з районів Києва виявили залишки російської балістичної ракети

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Частина боєприпасу впала поблизу житлових багатоповерхівок і пошкодила скління низки будинків.

Фахівці за допомогою спеціалізованої техніки вилучив залишки ракети. Небезпечні фрагменти перевезли у визначене місце для подальшого знищення.

Рятувальники нагадують: у разі виявлення підозрілих або вибухонебезпечних предметів не можна наближатися до них чи торкатися їх.

Якщо знайшли небезпечний предмет:

Не підходьте до нього.

Не торкайтеся та не переміщуйте його.

Негайно повідомте про знахідку за номерами 101 або 112.

Нагадаємо, на Рівненщині знищили бойову частину ворожого БпЛА, яка не здетонувала після падіння. Небезпечна знахідка лежала приблизно за 50 метрів від житлових будинків.