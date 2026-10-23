Фото: 31 ОМБр

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1830 окупантів, три бронемашини, 54 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, а також 447 одиниць автомобільної техніки ворога.

Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.10.26 орієнтовно склали:

Нагадаємо, протягом 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів у Брянській області РФ, Запорізькій та Луганській областях.