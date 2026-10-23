У Генштабі оновили дані про втрати російської армії на фронті
Сили оборони продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Протягом минулої доби Сили оборони України знищили 1830 окупантів, три бронемашини, 54 артилерійські системи, одну РСЗВ, один засіб ППО, а також 447 одиниць автомобільної техніки ворога.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 23.10.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, протягом 21 жовтня та в ніч на 22 жовтня Сили оборони України уразили станцію РЕБ, пункти управління та склад окупантів у Брянській області РФ, Запорізькій та Луганській областях.
19 жовтня 2026
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
На Київщині розгортається гучний земельний скандал. Обухівська міська рада віддала у приватну власність 58 га комунальної землі за сміхотворною ціною, яка викликала обурення громадськості та справедли...
12 жовтня 2026
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Багатогодинна відсутність електроенергії, тимчасове припинення подачі води в тисячі будинків і непрацююче метро. Ще до настання холодів найбільш підготовлене до опалювального сезону місто України пере...
05 жовтня 2026
Замість підтримки – суди і хамство: як складається доля "героїв тилу"
З початку повномасштабної війни 1 177 українських робітників загинули через обстріли і 4 422 отримали травми. Багатьом з тих, хто вижив, згодом довелося боротися за соціальну допомогу, на яку люди маю...
01 жовтня 2026
Відновити не можна закрити: як за умов війни виживають знищені підприємства
Першими постраждали аграрії, далі пішли АЗС та логістичні центри, Дата-групи й інтернет-провайдери, а також виробники ліків, текстилю, постачальники спортивного інвентарю
Росіяни атакували енергетику Житомирщини: понад 900 населених пунктів без світла
23 жовтня 2026, 08:30На Запоріжжі через російські удари загинули троє людей
23 жовтня 2026, 08:22Росіяни атакували Харків безпілотником: виникла пожежа
23 жовтня 2026, 08:15Booking.com, відповідь за ваші с̶л̶ь̶о̶з̶и̶ гроші
23 жовтня 2026, 07:59Ворог атакував чотири райони Дніпропетровщини: є постраждалі
23 жовтня 2026, 07:56Зеленський заявив, що Трамп може змусити Путіна сісти за стіл переговорів
23 жовтня 2026, 07:37Росіяни атакували Полтаву дронами: пошкоджені будинки та залізнична інфраструктура
23 жовтня 2026, 07:29У Києві уламки балістичної ракети впали біля будинків: їх вилучили піротехніки
23 жовтня 2026, 07:16Росіяни масовано атакували Суми ударними БпЛА: є постраждалі
23 жовтня 2026, 07:03
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Обухівська схема на пільгах або Як обікрасти громаду на 180 мільйонів
Кілька днів обстрілів "поклали" Київ: до якої зими готуватися українцям
Всі блоги »