В Киеве обломки баллистической ракеты упали возле домов: их изъяли пиротехники

Фото: ГСЧС Киева

В результате ночного вражеского обстрела в одном из районов Киева обнаружили остатки российской баллистической ракеты

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает RegioNews.

Часть боеприпаса упала вблизи жилых многоэтажек и повредила остекление ряда домов.

Специалисты с помощью специализированной техники изъяли остатки ракеты. Опасные фрагменты были перевезены в определенное место для дальнейшего уничтожения.

Спасатели напоминают: в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов нельзя приближаться к ним или прикасаться к ним.

Если обнаружили опасный предмет:

Не подходите к нему.

Не прикасайтесь и не перемещайте его.

Немедленно сообщите о находке по номерам 101 или 112.

Напомним, в Ровенской области уничтожили боевую часть вражеского БпЛА, которая не сдетонировала после падения. Опасная находка лежала примерно в 50 метрах от жилых домов.