Фото: поліція

У четвер, 22 жовтня, близько 13:00 російський реактивний безпілотник атакував Сарненщину на Рівненщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Удар прийшовся по приватному будинку. У момент атаки в оселі перебували 46-річна жінка та її дві доньки віком 15 і 16 років. На щастя, вони дістали лише легкі травми і госпіталізації не потребували.

Сам будинок та паркан зазнали пошкоджень.

Нагадаємо, 22 жовтня російські війська завдали удару по Житомирщині. "Шахед" влучив у будинок: постраждали дев'ятеро людей, серед них діти.