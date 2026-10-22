На Рівненщині внаслідок ворожої атаки постраждали жінка та двоє дітей
У четвер, 22 жовтня, близько 13:00 російський реактивний безпілотник атакував Сарненщину на Рівненщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Удар прийшовся по приватному будинку. У момент атаки в оселі перебували 46-річна жінка та її дві доньки віком 15 і 16 років. На щастя, вони дістали лише легкі травми і госпіталізації не потребували.
Сам будинок та паркан зазнали пошкоджень.
Нагадаємо, 22 жовтня російські війська завдали удару по Житомирщині. "Шахед" влучив у будинок: постраждали дев'ятеро людей, серед них діти.
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