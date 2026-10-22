Фото: ОВА

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

У Дніпрі та Дніпровському районі пошкоджені приватні будинки, а в Солонянській громаді сталася пожежа.

На Нікопольщині під ударом опинилися Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, інфраструктура й автівки. На жаль, одна людина загинула, а 51-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані.

На Криворіжжі окупанти били по Зеленодольській та Апостолівській громадах.

У Синельниківському районі ворог вдарив по Раївській громаді – пошкоджені приватні оселі.

У Кам’янському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа у П’ятихатках.

Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Загинули дві людини, ще 34 постраждали.