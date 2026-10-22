Ворог обстріляв п’ять районів Дніпропетровщини: є руйнування та жертви
Протягом дня 22 жовтня російські війська понад 50 разів атакували п’ять районів Дніпропетровщини, застосовуючи безпілотники, артилерію та авіабомби
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
У Дніпрі та Дніпровському районі пошкоджені приватні будинки, а в Солонянській громаді сталася пожежа.
На Нікопольщині під ударом опинилися Марганецька, Покровська, Мирівська, Томаківська та Червоногригорівська громади. Понівечені багатоповерхівки, приватні будинки, адміністративна будівля, спортивна школа, інфраструктура й автівки. На жаль, одна людина загинула, а 51-річного чоловіка госпіталізували у важкому стані.
На Криворіжжі окупанти били по Зеленодольській та Апостолівській громадах.
У Синельниківському районі ворог вдарив по Раївській громаді – пошкоджені приватні оселі.
У Кам’янському районі внаслідок обстрілу сталася пожежа у П’ятихатках.
Нагадаємо, вдень 22 жовтня російські війська завдали удару по ринку в місті Лозова на Харківщині. Загинули дві людини, ще 34 постраждали.