Росіяни масовано атакували Суми ударними БпЛА: є постраждалі
У ніч на 23 жовтня російські війська масовано атакували ударними безпілотниками Суми. Частина ворожих БпЛА досягла цілей
Про це повідомив начальник Сумської ОВА Олег Григоров, передає RegioNews.
Під ударами опинилися об'єкти цивільної інфраструктури у трьох різних частинах міста. Також зафіксовано пошкодження в житловому секторі Ковпаківського району.
За попередньою інформацією, щонайменше двоє людей постраждали. Наразі їхній стан уточнюється, потерпілим надають необхідну медичну допомогу.
На місцях влучань триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Мешканців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та під час загрози перебувати в укриттях.
Нагадаємо, в Житомирі внаслідок російського обстрілу ввечері 22 жовтня постраждали восьмеро людей, серед них двоє дітей. Усі потерпілі госпіталізовані. Російський удар пошкодив приватний одноповерховий житловий будинок.