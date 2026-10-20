У Києві двоє рецидивістів планували підірвати будівлі ТЦК на замовлення РФ

Фото: СБУ

Правоохоронці затримали двох рецидивістів, які планували атаки на будівлі територіальних центрів комплектування (ТЦК) у центрі столиці

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Зловмисники розглядали кілька способів здійснення терактів: обстріл військових об’єктів із гранатомета, використання "коктейлів Молотова", бойових гранат або саморобних вибухових пристроїв.

Фігурантів затримали під час розвідки поблизу потенційних цілей. За матеріалами справи, вони об’їжджали місто на автомобілі, знімали на телефон режимні об’єкти, фіксували розташування охорони та камер відеоспостереження, а також вивчали шляхи відступу.

Слідство встановило, що до підготовки терактів причетні двоє чоловіків: мешканець Чернігівщини, раніше засуджений за вбивство, та його спільник із Сумської області. Вони познайомилися під час відбування покарання в одній колонії. До реалізації плану також мали залучити третього учасника, який наразі переховується за кордоном.

Під час затримання в автомобілі одного з підозрюваних виявили бойову гранату, яку, за даними правоохоронців, підготували для вчинення теракту.

Обом затриманим повідомили про підозру в готуванні до терористичного акту за попередньою змовою групою осіб (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України). Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

За інкримінованою статтею їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Третьому фігуранту повідомили про підозру заочно.

Нагадаємо, СБУ затримала поблизу Харкова агента російської воєнної розвідки, який готував схрони із саморобними вибуховими пристроями для серії терактів. Завданням агента було облаштувати тайники, замаскувавши вибухові пристрої під автомобільні речі.