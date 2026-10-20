На Рівненщині РФ атакували торговий центр: є поранені

Фото: Рівненська ОВА

На Рівненщині внаслідок атаки пошкоджено торговий центр. За попередньою інформацією, троє людей дістали поранення, двох із них госпіталізували

Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль, передає RegioNews.

На місці події виникла пожежа. Продукти горіння активно поширюються, тому жителів навколишніх будинків закликають зачинити вікна.

На місці працюють відповідні служби.

Інформація щодо обставин атаки та стану постраждалих уточнюється.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок російських атак на Рівненщині в багатьох населених пунктах зникло електропостачання.

Загалом у ніч на 20 жовтня РФ атакувала Україну 165 ударними БпЛА типу Shahed (105 із них – реактивні), S8000 Бандероль/Дань-Т, Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 30 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 13 локаціях.