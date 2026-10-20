У передмісті Дніпра після атаки РФ на склади знайшли тіла двох людей

Фото: Дніпропетровська ОВА

У передмісті Дніпра внаслідок російської атаки на складські приміщення загинули двоє людей. Їхні тіла виявили рятувальники під час ліквідації наслідків удару

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, після атаки на склади виникла пожежа. Рятувальники загасили вогонь і під час робіт знайшли тіла двох загиблих.

Наразі особи загиблих встановлюють.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що внаслідок ранкового удару ворога по складських приміщеннях у Дніпрі постраждали четверо людей, двоє з них – у лікарні. 33-річний чоловік перебував у вкрай важкому стані з опіками всього тіла. Також у тяжкому стані 30-річний чоловік з опіками.