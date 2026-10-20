На Прикарпатті іномарка вилетіла в кювет: водій та пасажир не вижили

Фото: Національна поліція

Аварія сталась 19 жовтня близько 4 години ранку між селами Петранка та Зелений Яр Калуського району. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 22-річний водій Audi A5 їхав дорогою "Креховичі — Дзвиняч" у напрямку Калуша. Він не впорався з керуванням, і автомобіль з'їхав у кювет і зіткнувся з бетонною трубою.

Внаслідок ДТП водій та 24-річний пасажир загинули на місці. Правоохоронці розпочали розслідування.

Нагадаємо, на Львівщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув 77-річний велосипедист. Чоловік зіткнувся з автобусом, отримав травми та помер у лікарні, попри зусилля медиків.