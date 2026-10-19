В Одесі затримали жінку, яку підозрюють у державній зраді на користь РФ

Фото: СБУ

В Одесі Служба безпеки України затримала жінку, яку підозрюють у співпраці з ФСБ РФ. За даними слідства, вона збирала координати українських військових об’єктів, нафтопереробних підприємств і портової інфраструктури для підготовки російських ракетно-дронових ударів

Про це повідомила Служба безпеки України, передає RegioNews .

За інформацією СБУ, затримана працювала торговою представницею місцевої харчової компанії. До уваги російської спецслужби вона потрапила, коли шукала додатковий заробіток у Telegram-каналах. Після вербування жінка отримувала завдання через посередника — співробітника одного з відділів окупаційного Міністерства внутрішніх справ РФ у тимчасово окупованому Криму.

За вказівками куратора одеситка відстежувала місця зосередження особового складу й техніки українських військових. Зібрані дані вона позначала на Google Maps і передавала для звіту російській спецслужбі.

Окремо, за даними слідства, жінка збирала інформацію про розташування нафтопереробних підприємств і великих логістичних центрів Одеського порту.

Щоб приховати свою діяльність, підозрювана постійно змінювала маршрути громадського транспорту. З його вікон вона фотографувала на телефон розташування українських об’єктів.

Співробітники СБУ задокументували дії жінки та затримали її під час додаткової розвідки поблизу потенційної цілі. Під час затримання у неї вилучили смартфон із доказами, які, за версією слідства, підтверджують співпрацю з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.