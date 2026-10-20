В Киеве двое рецидивистов планировали взорвать здания ТЦК по заказу РФ

Фото: СБУ

Правоохранители задержали двух рецидивистов, планировавших атаки на здания территориальных центров комплектования (ТЦК) в центре столицы

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Злоумышленники рассматривали несколько способов совершения терактов: обстрелы военных объектов из гранатомета, использование "коктейлей Молотова", боевых гранат или самодельных взрывных устройств.

Фигуранты были задержаны во время разведки вблизи потенциальных целей. По материалам дела они объезжали город на автомобили, снимали на телефон режимные объекты, фиксировали расположение охраны и камер видеонаблюдения, а также изучали пути отступления.

Следствие установило, что к подготовке терактов причастны двое мужчин: житель Черниговщины, ранее судимый за убийство, и его сообщник из Сумской области. Они познакомились во время отбывания наказания в одной колонии. К реализации плана также должны были привлечь третьего участника, который сейчас скрывается за границей.

При задержании в автомобиле одного из подозреваемых обнаружили боевую гранату, которую, по данным правоохранителей, подготовили для совершения теракта.

Обеим задержанным сообщили о подозрении в готовке к террористическому акту по предварительному сговору группой лиц (ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины). Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

По инкриминируемой статье им грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Третьему фигуранту сообщили о подозрении заочно.

Напомним, СБУ задержала вблизи Харькова агента российской военной разведки, готовившего схроны с самодельными взрывными устройствами для серии терактов. Задачей агента было обустроить тайники, замаскировав взрывные устройства под автомобильные принадлежности.