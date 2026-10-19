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19 жовтня 2026, 11:10

Стежила за військовими й фотографувала порт: в Одесі затримали агентку РФ

19 жовтня 2026, 11:10
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Фото: СБУ
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Служба безпеки затримала в Одесі жінку, яку підозрюють у співпраці з ФСБ Росії. Вона збирала координати українських військових об'єктів для підготовки ракетно-дронових атак

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Основними цілями, які визначили російські куратори, були місця дислокації Національної гвардії України, об’єкти нафтопереробки та портова інфраструктура Одеси.

За даними розслідування, підозрювана працювала торговою представницею місцевої харчової компанії. До уваги російської спецслужби вона потрапила, коли шукала додатковий заробіток у Telegram-каналах.

Після вербування жінка підтримувала зв’язок із російською спецслужбою через посередника – співробітника одного з підрозділів окупаційного Міністерства внутрішніх справ РФ у тимчасово захопленому Криму.

За інструкціями куратора вона відстежувала місця зосередження українських військових і техніки, позначала їх на Google Maps та передавала зібрану інформацію російській стороні. Також фіксувала розташування нафтопереробних підприємств і великих логістичних центрів одеського порту.

Для конспірації підозрювана постійно змінювала маршрути громадського транспорту, з вікон якого фотографувала потенційні цілі на телефон.

Співробітники СБУ задокументували її діяльність і затримали під час дорозвідки поблизу одного з об’єктів. Під час затримання у жінки вилучили смартфон із доказами ймовірної співпраці з ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі вона перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.

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