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20 жовтня 2026, 14:40

На Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини

20 жовтня 2026, 14:40
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Фото: Національна поліція
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Інцидент стався 19 жовтня близько 00:20 у селищі Нова Галещина Кременчуцького району. Правоохоронці затримали стрілка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

41-річний місцевий житель побив 29-річного чоловіка. Згодом він взяв рушницю та здійснив кілька пострілів у повітря. Правоохоронці затримали зловмисника. Він отримав підозру.

"За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) ККУ", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, напередодні сталась стрілянина в приміщенні ТЦК в Києві. Попередньо, стріляв чоловік, якого мобілізували.

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