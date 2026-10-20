На Полтавщині чоловік відкрив вогонь після побиття людини

Фото: Національна поліція

Інцидент стався 19 жовтня близько 00:20 у селищі Нова Галещина Кременчуцького району. Правоохоронці затримали стрілка

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

41-річний місцевий житель побив 29-річного чоловіка. Згодом він взяв рушницю та здійснив кілька пострілів у повітря. Правоохоронці затримали зловмисника. Він отримав підозру.

"За вказаним фактом слідчим підрозділом поліції розпочато досудове розслідування за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, якщо вони вчинені із застосуванням вогнепальної або холодної зброї) ККУ", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, напередодні сталась стрілянина в приміщенні ТЦК в Києві. Попередньо, стріляв чоловік, якого мобілізували.