На Рівненщині внаслідок російської атаки постраждали четверо людей

Фото: поліція Рівненської області

Уночі 20 жовтня внаслідок російської атаки на Рівненщині травмувалися четверо людей. Жінка отримала перелом ноги, ще троє чоловіків постраждали через влучання у торговий центр. Двох із них госпіталізували

Про це повідомила поліція Рівненської області, передає RegioNews .

Жінці надали медичну допомогу та відпустили. Троє чоловіків травмувалися внаслідок влучання у торговий центр, двох із них доправили до лікарні.

Станом на 15:00 до поліції надійшло 94 звернення від громадян щодо пошкодження майна внаслідок атаки.

На місцях подій поліцейські офіцери громад і патрульні забезпечували охорону. Вибухотехніки обстежили кожну локацію та вилучили уламки.

Сили протиповітряної оборони знищували російські безпілотники. Правоохоронці наголошують, що уламки збитих БпЛА можуть залишатися небезпечними. У разі їх виявлення необхідно негайно повідомити поліцію за номером 102.

Слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури документують наслідки атаки та розслідують кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України — воєнні злочини.

Нагадаємо, що 19 жовтня унаслідок ворожих атак у різних куточках Рівненської області зафіксували знеструмлення. Найбільше відключень – у Рівненському районі.