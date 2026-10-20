Інвестиційна курортна нерухомість у Львівських Карпатах: як оцінити локацію, інфраструктуру та модель управління

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Ціна квадратного метра показує лише вартість входу у проєкт, але не пояснює, як актив працюватиме після введення в експлуатацію

Для курортної нерухомості результат залежить від транспортної доступності, сезонності попиту, інфраструктури, якості управління та фінансової спроможності девелопера. Тому дешевший об’єкт не обов’язково буде вигіднішим, а розташування в Карпатах саме по собі не гарантує прогнозованого стабільного доходу.

Як локація впливає на потенційний попит?

Сильна локація поєднує природну привабливість із реальною транспортною доступністю. Для інвестора важливо оцінювати не тільки відстань до курорту, а й те, наскільки зручно гостям діставатися до нього різними способами протягом року.

Саме тут інвестиційна нерухомість потребує оцінки за типовим маршрутом гостя. Варто перевірити:

час у дорозі зі Львова та інших великих міст;

близькість до основних автомобільних магістралей;

наявність залізничного сполучення;

доступність курорту в зимовий період;

відстань до туристичних магнітів і витягів;

перспективи розвитку дорожньої інфраструктури.

Після відновлення цивільного авіасполучення додаткове значення матиме й відстань до львівського аеропорту. Для дохідної нерухомості у Карпатах така сукупність маршрутів важлива, адже що простіше гостю дістатися до курорту різними способами, то ширшою може бути потенційна аудиторія об’єкта.

Цей принцип можна побачити на прикладі GORO Mountain Resort, масштабного гірськолижного курортного проєкту у Славській громаді Львівської області, який реалізує OKKO Group. Курорт розташований неподалік від траси Київ–Чоп, а залізничне сполучення зі Славськом створює додатковий сценарій для гостей без автомобіля. Водночас розвиток Малого Карпатського кола має покращити зв’язок між основними туристичними локаціями регіону, що підсилює транспортну доступність території в довгостроковій перспективі.

Чому всесезонна інфраструктура важливіша за кількість лижних трас?

Дохід курортного об’єкта залежить від того, скільки місяців на рік локація залишається привабливою для туристів. Узимку попит значною мірою формують лижні траси, витяги та інша гірськолижна інфраструктура, але для стабільнішого завантаження протягом року потрібні додаткові сценарії відпочинку в міжсезоння та влітку.

Під час аналізу варто оцінити:

систему засніження та пропускну здатність витягів;

гондольну інфраструктуру;

SPA, басейни, ресторани й сімейні простори;

хайкінг і веломаршрути;

подієву, спортивну та бізнес-інфраструктуру.

Чим більше різних сценаріїв відпочинку доступно протягом року, тим менше завантаження об’єкта залежить від тривалості лижного сезону.

Так, у першій черзі будівництва GORO Mountain Resort заплановані 13 ski & bike трас, гондольний підйомник, два канатні підйомники для гірськолижних трас, система штучного засніження, готельна, рекреаційна та ритейл інфраструктура. Загальна концепція курорту також передбачає Wellness & SPA, ресторани, сімейні простори, піші й велосипедні маршрути.

Як оцінити управління та надійність девелопера?

Для дохідної нерухомості важливо розуміти, хто керуватиме апартаментами після відкриття об’єкта. Управляюча компанія відповідає за бронювання, ціни, сервіс і завантаження, тому її робота безпосередньо впливає на результат інвестора.

Перед тим як спрямовувати інвестиції в нерухомість, варто перевірити:

досвід девелопера та реалізовані проєкти;

джерела фінансування і частку власного капіталу;

наявність позикового фінансування;

етапність будівництва та залежність від поточних продажів;

модель управління готельною інфраструктурою;

порядок формування й виплати доходу.

GORO Development працює за міжнародною моделлю інвестування, де інвестор стає співвласником готелю, передає його під професійне управління готельному оператору на 30 років з можливістю пролонгації та отримує регулярний пасивний дохід від роботи готелю. Також власник номеру може користуватися ним самостійно на правах інвестора.

Які критерії варто звести в одну інвестиційну модель?

Перед ухваленням інвестиційного рішення варто оцінити п’ять основних критеріїв: локацію, всесезонну інфраструктуру, управління, фінансову стійкість девелопера та механізм отримання доходу. Додатково важливі правила особистого користування номером та порядок розподілу операційного прибутку.

GORO Mountain Resort показує, як ці складові можуть поєднуватися в межах усієї екосистеми курорту. Водночас остаточне рішення має ґрунтуватися на документах, фінансових умовах і ризиках конкретного об’єкта.