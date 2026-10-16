Готував теракти в Харкові: агент РФ ховав бомби під виглядом автозапчастин

Фото: СБУ

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, російські спецслужби переправляли вибухівку на Харківщину з території РФ за допомогою безпілотників типу "Молнія". Завданням агента було облаштувати тайники, замаскувавши вибухові пристрої під автомобільні речі.

Зокрема, одну із саморобних бомб планували замаскувати під автомобільний акумулятор, іншу – під автомобільну шину з диском. Координати схронів агент мав передати російській воєнній розвідці. Надалі виконавці терактів повинні були забрати вибухівку та закласти її в запланованих місцях підривів.

Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його під час облаштування схрону.

Як встановило розслідування, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, якого завербували через прокремлівські коментарі в Telegram-чатах. Спочатку він збирав інформацію про розташування українських військових у Харкові для підготовки російських ракетно-авіаційних ударів. Згодом отримав завдання зустріти російський дрон із вибухівкою.

Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухових речовин, три електродетонатори та готовий саморобний вибуховий пристрій, замаскований під автомобільний акумулятор.

Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтями про готування до терористичного акту та незаконне зберігання вибухових речовин і пристроїв.

Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.