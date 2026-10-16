Готував теракти в Харкові: агент РФ ховав бомби під виглядом автозапчастин
СБУ затримала поблизу Харкова агента російської воєнної розвідки, який готував схрони із саморобними вибуховими пристроями для серії терактів
Про це повідомила пресслужба СБУ, передає RegioNews.
За даними слідства, російські спецслужби переправляли вибухівку на Харківщину з території РФ за допомогою безпілотників типу "Молнія". Завданням агента було облаштувати тайники, замаскувавши вибухові пристрої під автомобільні речі.
Зокрема, одну із саморобних бомб планували замаскувати під автомобільний акумулятор, іншу – під автомобільну шину з диском. Координати схронів агент мав передати російській воєнній розвідці. Надалі виконавці терактів повинні були забрати вибухівку та закласти її в запланованих місцях підривів.
Співробітники СБУ задокументували діяльність підозрюваного та затримали його під час облаштування схрону.
Як встановило розслідування, завдання російської спецслужби виконував місцевий безробітний, якого завербували через прокремлівські коментарі в Telegram-чатах. Спочатку він збирав інформацію про розташування українських військових у Харкові для підготовки російських ракетно-авіаційних ударів. Згодом отримав завдання зустріти російський дрон із вибухівкою.
Під час обшуку в автомобілі затриманого вилучили понад 4 кг вибухових речовин, три електродетонатори та готовий саморобний вибуховий пристрій, замаскований під автомобільний акумулятор.
Слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.
Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його дій за статтями про готування до терористичного акту та незаконне зберігання вибухових речовин і пристроїв.
Нагадаємо, СБУ затримала на Дніпропетровщині жінку, яку підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. Вона збирала інформацію про оборонні підприємства та громадські організації, які постачають спорядження українським військовим, для коригування російських ракетно-дронових атак.