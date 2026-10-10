В Киеве ракета попала в ресторан: четверо пострадавших, один в тяжелом состоянии
В Оболонском районе Киева во время российской атаки обломки ракеты упали во дворе жилого дома, а также произошло попадание в здание ресторана
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает RegioNews.
По его словам, в результате инцидента пострадали четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии.
В здании ресторана, в которое попала ракета, возник пожар. Сейчас ее тушат спасатели, а медики оказывают помощь пострадавшим.
Также в Оболонском районе по другому адресу обломки ракеты упали на открытой территории во дворе жилого дома.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Напомним, в ночь на 10 октября в результате вражеской атаки повреждено административное здание Главного управления ГНС в Николаевской области и помещение одного из подразделений налоговой службы. К счастью, среди работников пострадавших нет.