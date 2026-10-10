У Запоріжжі 11 жовтня оголосили днем жалоби за жертвами російської атаки

Фото: ДСНС Запоріжжя

У Запоріжжі неділю, 11 жовтня, оголосили днем жалоби за людьми, які загинули внаслідок російського авіаудару

Про це повідомив в .о. начальника Запорізької ОВА Михайло Семікін, передає RegioNews.

"11 жовтня у Запоріжжі – день жалоби. Сьогодні вранці росіяни забрали життя людей. Серед них – діти. Вони мали жити. Обіймати рідних, будувати плани, радіти кожному дню", – написав посадовець.

Михайло Семікін також висловив співчуття рідним і близьким загиблих.

Нагадаємо, в суботу, 10 жовтня, о 04:48 російські війська завдали ударів керованими авіабомбами по Запоріжжю. Відомо про вісьмох загиблих, серед них – троє дітей. Внаслідок ударів пошкоджено щонайменше 26 житлових будинків.