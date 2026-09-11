Розстріляли з автоматів: поблизу Добропілля окупанти стратили двох полонених нацгвардійців

Фото: Прокуратура України

Поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Національної гвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Під час виконання бойового завдання українські військові потрапили у полон до окупантів.

Згодом військовослужбовці РФ, за попередніми даними, розстріляли полонених з автоматичної зброї.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та осіб із числа російських військових, причетних до страти.

За фактом порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.

Нагадаємо, торік в листопаді росіяни розстріляли українських військових, які здалися в полон. Окупанти змусили наших бійців лягти на землю, а потім по черзі вистрелили їм у голову.