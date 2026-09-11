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11 вересня 2026, 18:41

Розстріляли з автоматів: поблизу Добропілля окупанти стратили двох полонених нацгвардійців

11 вересня 2026, 18:41
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Фото: Прокуратура України
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Поблизу Добропілля Донецької області російські військові стратили двох полонених бійців Національної гвардії. За фактом воєнного злочину розпочали розслідування

Про це повідомила Донецька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, 2 вересня двоє нацгвардійців перебували на вогневій позиції у лісосмузі поблизу Добропілля. Під час виконання бойового завдання українські військові потрапили у полон до окупантів.

Згодом військовослужбовці РФ, за попередніми даними, розстріляли полонених з автоматичної зброї.

Правоохоронці проводять невідкладні слідчі дії, щоб встановити всі обставини злочину та осіб із числа російських військових, причетних до страти.

За фактом порушення законів і звичаїв війни, що спричинило загибель людей, відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням норм міжнародного гуманітарного права та кваліфікується як воєнний злочин.

Нагадаємо, торік в листопаді росіяни розстріляли українських військових, які здалися в полон. Окупанти змусили наших бійців лягти на землю, а потім по черзі вистрелили їм у голову.

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