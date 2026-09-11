На Хмельниччині зіткнулися вантажівка та легковик: травмувався 63-річний водій

Фото: Національна поліція

У Хмельницькому районі сталася ДТП, унаслідок якої травмувався 63-річний чоловік. Правоохоронці встановлюють обставини аварії

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Дорожньо-транспортна пригода сталася 10 вересня близько 12:30 на автодорозі "Житомир – Чернівці" поблизу села Ружичанка.

Зіткнулися вантажівка DAF, за кермом якої перебував 42-річний житель Вінницької області, та автомобіль Volkswagen під керуванням 63-річного місцевого жителя.

Унаслідок аварії водій легковика отримав тілесні ушкодження. Чоловіка госпіталізували до Хмельницької міської лікарні.

За фактом ДТП слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу – порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини аварії.

Нагадаємо, на Житомирщині легковик влетів у причеп вантажівки. 25-річна жінка, яка була за кермом Daewoo Gentra, не впоралась з керуванням. Жінку госпіталізували до реанімації. На жаль, її 72-річна пасажирка померла дорогою до лікарні.