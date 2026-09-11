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На Буковині викрили трансфер для ухилянтів за тисячі євро

11 вересня 2026, 18:55
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Фото: ДПСУ
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ПРавоохоронці викрили схему незаконного перетину кордону. Чоловікам "допомагали" їхати до Румунії та Молдови

Про це повідомляє Державна прикордонна служба, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, один із організаторів у месенджерах шукав чоловіків призовного віку, які хотіли виїхати за кордон. Він пропонував "допомогу" а 8-10 тисяч євро. Після цього до схеми залучались місцеві жителі.

Один із учасників зустрічав "клієнтів", інший - давав їм інструкції та довозив їй на автомобілі до прикордоння. Інший учасник схеми довозив "клієнтів" далі на мотоциклі та підказував маршрут.

"Прикордонники затримали двох учасників незаконної схеми. Під час подальших слідчих дій у затриманих вилучили грошові кошти, мобільні телефони, транспортні засоби та інші речові докази" - кажуть прикордонники.

Нагадаємо, раніше у Сумькій області отримали підозри двоє адвокатів та двоє суддів. Виявилось, вони займались схемою з фіктивними рішеннями для ухилення від мобілізації.

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