Фото: ДСНС

Дві людини, які зазнали поранень внаслідок атак на автозаправні станції у Києві, померли

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Уже двоє загиблих від ранкової атаки на АЗС Києва. В лікарні помер іще один постраждалий", – йдеться у повідомленні.

Кількість постраждалих зросла до 8 людей, шестеро з них перебувають у лікарнях.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі.

Раніше повідомлялося про пʼятьох постраждалих, серед яких – рятувальник.