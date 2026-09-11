Росіяни атакували комунальників у Херсоні: пошкоджено техніку
Вранці 11 вересня російські окупанти атакували з дрона працівників комунальної служби у Корабельному районі Херсона
Про це повідомив керівник Херсонської МВА Ярослав Шанько, передає RegioNews.
"Російські окупанти продовжують свідомий терор мирного населення та працівників підприємств, які забезпечують життєдіяльність нашої фронтової громади", – зазначив він.
За словами Шанька, внаслідок атаки пошкоджено техніку. Люди, на щастя, не постраждали.
Нагадаємо, в ніч на 11 вересня РФ атакувала Україну S8000 "Бандероль" та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, дронами-імітаторами типу "Пародія". Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на трьох локаціях.
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