Через ревнощі напав із ножем на чоловіка колишньої: у Києві затримали військового

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У Подільському районі Києва чоловік через ревнощі до колишньої дружини напав на її нового чоловіка та вдарив його ножем у спину

Про це інформує столична поліція, передає RegioNews.

Про пораненого чоловіка на вулиці Тульчинській у поліцію повідомила перехожа. На місце прибули слідчо-оперативна група та медики, які госпіталізували 31-річного киянина з ножовим пораненням спини.

Правоохоронці встановили, що потерпілого поранив колишній чоловік його дружини. 33-річний чоловік приїхав до будинку подружжя, щоб з’ясувати стосунки з її нинішнім чоловіком.

Під час бійки у дворі багатоповерхівки нападник дістав ніж, вдарив ним потерпілого у спину та втік.

Оперативники встановили, що чоловік переховується у квартирі знайомого в Оболонському районі. Там його і затримали. Також з’ясувалося, що він є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину.

Слідчі повідомили затриманому про підозру в умисному тяжкому тілесному ушкодженні за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині затримали 49-річного чоловіка, якого підозрюють в умисному вбивстві місцевого жителя через ревнощі. Під час конфлікту він ударив потерпілого ножем у живіт. Від отриманого поранення чоловік загинув на місці.