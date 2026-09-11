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11 вересня 2026, 14:12

Удар двома ФАБ-250 по Слов'янську: загинув 74-річний чоловік

11 вересня 2026, 14:12
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Фото: Слов'янська МВА
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Вранці 11 вересня російські війська завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області. Близько 11:00 окупанти скинули дві авіабомби ФАБ-250 на сквер "Лісний"

Про це повідомив керівник Слов'янської МВА Вадим Лях, передає RegioNews.

Внаслідок удару загинув 74-річний чоловік. Ще одна жінка отримала поранення. Її госпіталізували, стан постраждалої оцінюють як важкий.

Також пошкоджено щонайменше п’ять багатоповерхових будинків.

На місці тривають роботи з ліквідації наслідків російської атаки. Влада закликає жителів міста берегти себе та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Нагадаємо, вранці 11 вересня ворог вдарив по автозаправних станціях у двох районах Києва. Згодом росіяни повторно атакували в АЗС у Оболонському районі. Двоє людей загинули, ще 8 людей постраждали.

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війна Донецька область Слов`янськ загиблий пошкодження російська армія ФАБ
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