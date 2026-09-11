Росіяни вдарили по АЗС у двох районах Києва (Оновлено)
Вранці 11 вересня російські війська здійснили чергову атаку на столицю
Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
Зафіксовано влучання у двох районах міста. Під ворожий удар потрапили АЗС у Дніпровському та Оболонському районах.
Наразі інформації про наслідки атак немає.
Оновлено о 10:10. В Оболонському районі повторне влучання в АЗС.
Нагадаємо, 10 вересня російський дрон упав на територію АЗС у Києві. Постраждали чотири людини.
Вночі 11 вересня російські війська продовжили атакувати безпілотниками Київ. Дрон поцілив у багатоповерхівку, виникла пожежа. Внаслідок атаки постраждали вісім людей.
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Ціна халатності: порушення пожежних норм множить втрати від ракет і дронів
11 вересня 2026, 12:34Удари по АЗС у Києві: померли дві людини, ще 8 – постраждали
11 вересня 2026, 12:15На Сумщині автомобіль перекинувся у кюветі: водій загинув, пасажирка у лікарні
11 вересня 2026, 11:55130 тонн підробок на 235 млн грн: у Харкові ліквідували підпільне виробництво косметики та парфумів
11 вересня 2026, 11:37У Києві через удари по АЗС постраждали п'ятеро людей, серед них – рятувальник
11 вересня 2026, 11:20На Волині автомобіль ТЦК врізався в стовп та перекинувся: постраждали четверо військових
11 вересня 2026, 10:54Через обстріли без світла залишились споживачі у семи областях – Міненерго
11 вересня 2026, 10:32Атака РФ на Павлоград: 19 поранених залишаються в лікарнях, шестеро – у важкому стані
11 вересня 2026, 10:16Бюджетний популізм без кордонів: від тисячі Зеленського до п'яти тисяч Трампа
11 вересня 2026, 09:33
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі блоги »