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09 вересня 2026, 19:54

Мільйони готівкою та незадекларована квартира: експосадовцю ТЦК на Львівщині оголосили підозру

09 вересня 2026, 19:54
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Фотоколаж: 24 канал
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45-річному експосадовцю районного ТЦК на Львівщині повідомили про підозру через недостовірні дані в декларації. Йдеться про суму понад 4,5 млн грн

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, у декларації за 2024 рік експосадовець не вказав майнові права своєї дружини на об’єкт незавершеного будівництва – квартиру площею 40,8 кв. м у Львові. Її вартість становить майже 2 млн грн.Крім того, у

Крім того, в декларації були зазначені готівкові заощадження подружжя, які суттєво перевищували їхні підтверджені доходи.

Зокрема, чоловік задекларував понад 2,5 млн грн готівкою, хоча, відповідно до підтверджених джерел доходів, міг накопичити не більше 684 тис. грн. Різниця становила понад 1,8 млн грн.

Його дружина задекларувала 40 тис. доларів та 376 тис. грн готівкою. Водночас її підтверджені доходи дозволяли накопичити не більше 1,2 млн грн. Розбіжність становила близько 840,6 тис. грн.

Загальна сума недостовірних відомостей у декларації, за даними слідства, перевищила 4,5 млн грн.

Експосадовцю повідомили про підозру за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України – умисне декларування недостовірної інформації.

Наразі клопотання про обрання йому запобіжного заходу перебуває на розгляді суду.

Нагадаємо, чиновника КМДА судитимуть за недостовірне декларування. Він "забув" вкззати майно на 22 мільйони гривень. Зокрема, чиновник купив автомобіль Infiniti FX37S вартістю 440 тисяч гривень, Mersedes Benz GL500 вартістю 600 тисяч гривень, а також інше майно.

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