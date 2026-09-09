Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Внаслідок влучання сталися руйнації та виникла пожежа.

Після прибуття на місце підрозділу ДСНС російські війська завдали повторних ударів. Внаслідок атаки суттєво пошкоджені дві пожежні автоцистерни, а також частково – автомобіль медичного розрахунку ДСНС.

На щастя, особовий склад підрозділу не постраждав – під час повторної атаки рятувальники перебували в укритті.

Нагадаємо, у ніч на 9 вересня росіяни атакували дронами пункт пропуску "Старокозаче" на кордоні з Молдовою. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних, які перебували поблизу КПП, ще троє людей дістали поранень.