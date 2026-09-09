Українські безпілотники вдарили по військово-морській базі росіян

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У ніч на 9 вересня українські військові вдарили по комплексного удару по військово-морській базі "Новоросійськ". Ця база знаходиться у Краснодарському краї РФ

Про це повідомили в Силах безпілотних систем, передає RegioNews.

Військові зауважили, що військово-морська база "Новоросійськ" є одним із ключових пунктів базування кораблів чорноморського флоту росіян. Відстань до цілі була близько 400 кілометрів.

"Військово-морська база Новоросійськ ночі проти 9 вересня комплексним ударом СОУ за участі СБС втратила низку військових плавзасобів, в т.ч. ракетоносії. У Анапі Птахи СБС знищили вночі палубний винищувач Су-33 та гелікоптер Мі-8 та 2 комплекси РЛС, а саме "Каста 2Е2” та РЛС 92Н6 зі складу ЗРК С-300/400 у районі Геленджику", - говорить командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Нагадаємо, раніше Сили безпілотних систем уразили три ворожі ЗРК, дві бази "Іскандерів", базу "Рубікону" та дві нафтобази у Криму.