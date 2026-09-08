"Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті": Дмитро Комаров розповів про важкі зйомки у Бучі

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Ведучий Дмитро Комаров був одним із перших, хто показав наслідки російської окупації Київської області. При цьому, за його словами, він тоді ще не усвідомлював всю небезпеку війни

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

За словами Дмитра Комарова, тодішній керівник патрульної поліції Євген Жуков запропонував йому поїхати до Бучі. Тоді він сказав журналісту, що він поїде "у пекло" і буде знімати те, "що ніхто ще не знімав".

Саме тоді Комаров побачив сумнозвісну вулицю з тілами загблих. Цю вулицю військові й називали "пеклом".

"Я не розумів небезпеку війни. Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті. Я не розумів, скільки десятків, сотень разів нас з операторами там могло не стати, тому що ми просто не вміли знімати війну. Я взагалі під ноги не дивився. Я в траву цю йшов і мені здавалося: зі мною цього не станеться", - зізнається журналіст.

Протягом години журналіст фотографував кожне тіло з різних боків, а коли повернувся до операторів, йому здалося, що цієї години ніби не існувало. За словами Комарова, їм з операторами потім здавалось, ніби вони були в іншій реальності.

Нагадаємо, журналіст Дмитро Комаров, який став відомим завдяки шоу про подорожі світом, у 2023 році представив проєкт "Рік", присвячений річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Також він присвятив документальні проєкти Харківській та Херсонській областям. З 2021 року він також знімає шоу про подорожі саме українськими регіонами.