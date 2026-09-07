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Віктор Шлінчак Голова правління Інституту світової політики info@regionews.ua
07 вересня 2026, 19:29

Гра в піддавки: що насправді означає візит Кушнера та Віткоффа до Києва

07 вересня 2026, 19:29
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Після вчорашнього приїзду Кушнера і Віткоффа хочеться помити не тільки руки, а й очі
Після вчорашнього приїзду Кушнера і Віткоффа хочеться помити не тільки руки, а й очі
Фото: Укрзалізниця
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Я не психолог, але дещо розуміюсь на комунікаціях, мові тіла та архетипах політиків. Обоє гостей – абсолютно прогнозовані персонажі з великим его, з виключним бажанням зберегтися в оточенні Трампа (а відтак – прогинаються там, де треба і не треба, аби тільки не вишвирнули їх з місця, де можна заробляти) і з повним нерозумінням світових процесів. Їх місія "миротворців" – не нашкодити самим собі, а ще краще десь "прикурити" на обставинах і можливостях. Тому думати, що їх приїзд до Києва щось кардинально змінить від осені 2025-го року – себе обманювати. У Кремлі це давно прочитали. І тому готові грати з Віткоффом у гру в піддавки і подумки посилати куди подалі. Та й з Трампом вони роблять те саме, але в більш "витонченій" формі.

Що робити? З наступного року у США стартуватиме президентська кампанія. І для Білого Дому просто не стане часу розпорошуватися на усі напрямки. Ми не втримаємо увагу США, як би нам цього не хотілося. А паралельно у Європі буде цілий парад виборів, які не віщують добрих новин. Тобто у нас за великим рахунком є час "примушування Кремля до перемовин" до квітня наступного року. Тому зима має бути страшною не тільки для нас (що вже традиційно), але й для рускіх. Тільки збільшення ударів зможе стати фактором для Росії щось там переглядати. По суті, для виходу на фінальну пряму цього протистояння залишилися лічені місяці.

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Україна РФ війна перемовини Віткофф Кушнер
 
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