Бензин космічно дорожчає: що відбувається на АЗС
В Україні на тлі обстрілів та ситуації на Близькому Сході ціни на пальне лишаються нестабільними. Цього тижня вартість бензину продовує зростати
Про це повідомляє Мінфін, передає RegioNews.
Станом на 8 вересня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 86,22 гривні за літр (+0,23 гривні);
- бензин А-95 – 82,39 гривні за літр (+0,17 гривні);
- бензин А-92 – 78,67 гривні за літр (+0,03 гривні);
- дизпальне – 92,83 гривні за літр (+0,20 гривні);
- автогаз – 43,42 гривні за літр (+0,1 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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