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08 вересня 2026, 14:20

Ворожий дрон вдарив по потягу "Дніпро – Запоріжжя": загинула провідниця

08 вересня 2026, 14:20
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Фото: ДСНС
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Російські війська 8 вересня завдали удару безпілотником по регіональному поїзду сполученням "Дніпро – Запоріжжя"

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю" та пресслужбу ДСНС.

Пасажири не постраждали, оскільки їх встигли вчасно евакуювати до безпечного місця ще до атаки.

Внаслідок влучання загорівся вагон електропоїзда, а орієнтовно через пів години ворог завдав повторного удару по рухомому складу, спричинивши займання ще одного вагона. Під час ліквідації пожежі рятувальникам доводилося декілька разів призупиняти роботи та ховатися в укриття через загрозу повторних атак.

На жаль, під час ворожої атаки загинула провідниця поїзда. Вона повернулася до поїзда уже після оголошення евакуації та попередження про підвищену загрозу.

В "Укрзалізниці" висловили співчуття рідним загиблої та вкотре закликали суворо дотримуватися правил безпеки й не повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку.

Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки.

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