Фото: ДСНС

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю" та пресслужбу ДСНС.

Пасажири не постраждали, оскільки їх встигли вчасно евакуювати до безпечного місця ще до атаки.

Внаслідок влучання загорівся вагон електропоїзда, а орієнтовно через пів години ворог завдав повторного удару по рухомому складу, спричинивши займання ще одного вагона. Під час ліквідації пожежі рятувальникам доводилося декілька разів призупиняти роботи та ховатися в укриття через загрозу повторних атак.

На жаль, під час ворожої атаки загинула провідниця поїзда. Вона повернулася до поїзда уже після оголошення евакуації та попередження про підвищену загрозу.

В "Укрзалізниці" висловили співчуття рідним загиблої та вкотре закликали суворо дотримуватися правил безпеки й не повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку.

Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки.