Ворожий дрон вдарив по потягу "Дніпро – Запоріжжя": загинула провідниця
Російські війська 8 вересня завдали удару безпілотником по регіональному поїзду сполученням "Дніпро – Запоріжжя"
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на "Укрзалізницю" та пресслужбу ДСНС.
Пасажири не постраждали, оскільки їх встигли вчасно евакуювати до безпечного місця ще до атаки.
Внаслідок влучання загорівся вагон електропоїзда, а орієнтовно через пів години ворог завдав повторного удару по рухомому складу, спричинивши займання ще одного вагона. Під час ліквідації пожежі рятувальникам доводилося декілька разів призупиняти роботи та ховатися в укриття через загрозу повторних атак.
На жаль, під час ворожої атаки загинула провідниця поїзда. Вона повернулася до поїзда уже після оголошення евакуації та попередження про підвищену загрозу.
В "Укрзалізниці" висловили співчуття рідним загиблої та вкотре закликали суворо дотримуватися правил безпеки й не повертатися до поїзда чи залишатися поруч із ним після оголошення про небезпеку.
Нагадаємо, на Сумщині російський безпілотник атакував пасажирський потяг сполученням "Київ – Суми". На щастя, пасажири встигли залишити потяг ще до атаки.