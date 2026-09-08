Фото: ОВА

Упродовж доби 8 вересня російські війська майже 50 разів атакували Дніпропетровську область. Ворог застосовував безпілотники, артилерію та авіабомби по населених пунктах у чотирьох районах регіону

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок ворожих ударів загинули двоє чоловіків, ще дев'ятеро людей дістали поранень різного ступеня тяжкості.

У Дніпрі внаслідок влучання виникла пожежа. Постраждала 31-річна жінка, вона лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині під ворожим вогнем опинилися Нікополь, а також Марганецька, Покровська та Мирівська громади. Пошкоджені приватні будинки. Загинули двоє чоловіків. Шестеро людей отримали поранення: 33-річного чоловіка госпіталізували в стані середньої тяжкості, інші лікуватимуться амбулаторно.

У Криворізькому районі окупанти обстріляли Зеленодольську та Грушівську громади. Пошкоджені приватний будинок та автомобіль. Постраждала 54-річна жінка.

У Синельниківському районі під ударом опинилися Петропавлівська та Зайцівська громади. Спалахнули пожежі на підприємстві та в приватному будинку. Постраждала 67-річна жінка, вона лікуватиметься амбулаторно.

Нагадаємо, внаслідок російських атак на столицю 8 вересня загинули п'ятеро людей, ще 26 дістали поранення різного ступеня тяжкості. Поліцейські продовжують документувати наслідки атак у семи районах Києва.