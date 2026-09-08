Нічна атака РФ на Київ: кількість загиблих зросла до трьох

Фото: ДСНС Києва

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки Росії з ночі 8 вересня зросла до трьох

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає RegioNews.

"Щирі співчуття рідним та близьким тих, кого убила росія…", – зазначив він.

Крім того, за його словами, у Шевченківському районі сталося повторне влучання у складські будівлі. Там спалахнула пожежа, на місці працюють екстрені служби.

Нагадаємо, в ніч на 8 вересня Росія здійснила масовану атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів та 166 ударних безпілотників.

Тривога у Києві тривала майже 5 годин. Внаслідок атаки пошкоджені понад 50 об'єктів цивільної інфраструктури. Серед них – житлові будинки, гуртожиток, територія школи, магазини, АЗС та підприємство з виробництва борошна.