14:20  08 вересня
Ворожий дрон вдарив по потягу "Дніпро – Запоріжжя": загинула провідниця
10:46  08 вересня
У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику через домашнє насильство
00:55  08 вересня
"Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті": Дмитро Комаров розповів про важкі зйомки у Бучі
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2026, 19:55

Сили Оборони вдарили по місцю, звідки росіяни запускають безпілотники

08 вересня 2026, 19:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У Генштабі підтверидили удари по місцях запуску російських безпілотників. Зокрема, йдеться про окупований Крим

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року українські військові завдали удару по низці військових об'єктів ворога. Зокрема, у районі Донецьку вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області українські захисники вдарили по пунктах управління безпілотників росіян. Крім того, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.

"Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ЗСУ військові війна окупанти
Прикордонники накрили вогнем укриття росіян
08 вересня 2026, 15:55
1410 окупантів, 30 артсистем і 1592 БпЛА: оновлені втрати РФ
08 вересня 2026, 07:59
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Помста за смерть дружини: затримали військового СЗЧ за замах на директора медцентру
08 вересня 2026, 19:45
Трамп подзвонив Путіну: що кажуть у диктатора
08 вересня 2026, 18:55
На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули дві людини, дев'ятеро – дістали поранень
08 вересня 2026, 18:32
Саджали на ланцюг, били та тримали на хлібі й воді: у Дніпрі судитимуть батьків-вихователів за катування 6 дітей
08 вересня 2026, 18:20
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі та понад 20 постраждалих
08 вересня 2026, 17:54
На Полтавщині чоловік тікав від ТЦК та зламав ніс поліцейському
08 вересня 2026, 17:45
Росіяни вдарили по середмістю Сум: виникла пожежа, є поранений
08 вересня 2026, 17:31
На Чернігівщині чоловік "зливав" дані аеродромів для росіян
08 вересня 2026, 17:20
Кількість загиблих у Києві через ворожі удари зросла до 5, постраждалих – 26
08 вересня 2026, 17:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »