Сили Оборони вдарили по місцю, звідки росіяни запускають безпілотники

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У Генштабі підтверидили удари по місцях запуску російських безпілотників. Зокрема, йдеться про окупований Крим

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ, передає RegioNews.

7 вересня та в ніч на 8 вересня 2026 року українські військові завдали удару по низці військових об'єктів ворога. Зокрема, у районі Донецьку вдарили по місцю зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА окупантів.

У Чорноморському, Крим, та Залізничному Запорізької області українські захисники вдарили по пунктах управління безпілотників росіян. Крім того, у районі Великої Новосілки Донецької області уражено пункт управління загарбників.

"Втрати противника та ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - кажуть в Генштабі.

Нагадаємо, раніше Сили оборони уразили 66 військових цілей Росії та на тимчасово окупованих територіях. Серед них – російський винищувач МіГ-29 у Ростовській області, а також чотири радіолокаційні станції.