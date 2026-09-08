Повторні удари та займання: наслідки нових атак на Київ
Вдень 8 версеня російські війська завдали чергові удари безпілотниками по столиці
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.
У Голосіївському районі зафіксовано повторне влучання в складську будівлю, виникло загоряння.
Також за іншою адресою в цьому ж районі БпЛА впав на відкритій території – займання вогнеборці ліквідували.
У Соломʼянському районі внаслідок падіння ворожого безпілотника зазнала пошкоджень ще одна складська будівля.
На місцях працюють екстрені служби.
Нагадаємо, кількома годинами раніше росіяни вдарили по складській будівлі у Голосіївському району столиці.
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