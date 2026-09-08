Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко, передає RegioNews.

У Голосіївському районі зафіксовано повторне влучання в складську будівлю, виникло загоряння.

Також за іншою адресою в цьому ж районі БпЛА впав на відкритій території – займання вогнеборці ліквідували.

У Соломʼянському районі внаслідок падіння ворожого безпілотника зазнала пошкоджень ще одна складська будівля.

На місцях працюють екстрені служби.

Нагадаємо, кількома годинами раніше росіяни вдарили по складській будівлі у Голосіївському району столиці.

Кількість загиблих у Києві внаслідок масованої атаки Росії з ночі 8 вересня зросла до трьох.