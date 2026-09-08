На Миколаївщині ТЦК мобілізували до ЗСУ росіянина

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У Миколаївській області розглядали справу начальника групи військового обліку сержантів і солдатів запасу ТЦК. Виявилось, що мобілізували до українського війська чоловіка з російським паспортом

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що військовий повинен був інформувати начальник ТЦК та СП про необхідність внесення змін до актів та інших документів, зокрема їх скасування, якщо вони суперечать вимогам законодавства. Його хотіли звинуватити в тому, що нібито один із наказів порушував права громадянина РФ.

В результаті цього наказу роміянина призвали на службу в ЗСУ під час мобілізації та направили до військової частини.

На суді капітан пояснив, що проєкт наказу не суперечив законодавству, містив номер військово-облікової спеціальності та реєстраційний номер облікової картки платника податків, але інформації про громадянство РФ у ньому не було.

Мобілізований розповів, що має паспорт РФ, а в Україні живе на підставі посвідки на постійне проживання. Паспорт в Україні він ніколи не отримував. За його словами, всі його пояснення щодо громадянства ігнорували.

Суд вирішив, що у діях військового ТЦК немає порушень. Адже у документах дійсно не було інформації про російський паспорт призовника.

Нагадаємо, раніше у Закарпатській області розглядали справу щодо мобілізації чоловіка. Виявилось, що він був поліцейським.