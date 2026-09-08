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08 вересня 2026, 20:40

У Харкові чоловік із ножем накинувся на військових ТЦК та поліцейського

08 вересня 2026, 20:40
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Фото з відкритих джерел
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У Харкові чоловік завдав поранень ножем трьом військовим ТЦК та правоохоронцю. Це сталось, коли у нього хотіли перевірити військово-облікові документи

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Це сталось, коли працівник поліції разом із військовими ТЦК були у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Біля зупинки транспорту вони побачили чоловіка. Поліцейський вийшов з авто, щоб перевірити у нього документи, але чоловік почав рухатись до магазину. Правоохоронець почав його переслідувати.

У якийсь момент чоловік розвернувся та вдарив поліцейського ножем у район голови. Військові ТЦК, коли побачили це, почали рухатись за ним. Чоловік завдав ножових ударів трьом військовим ТЦК.

На суді він не визнав провину. За словами чоловіка, він не знав, хто це, і використовував ніж для захисту від неправомірного нападу.

Суд визнав чоловіка винуватим у замаху на умисне вбивство двох або більше осіб та посяганні на життя працівника правоохоронного органу і призначив покарання у виді 11 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що у Чернігівській області жінка захищала свого співмешканця від мобілізації. В результаті вона напала на поліцейського.

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