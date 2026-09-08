Росіяни вдарили по виробнику їжі швидкого приготування на Київщині: все небо в диму
Окупанти вдарили дронами по Київській області. Внаслідок удару сталась пожежа на заводі харчової продукції
Про це повідомляє "Антикор", передає RegioNews.
Після удару окупантів жителів Київщини просять зачинити вікна. Екстрені служби працюють на місці атаки. Попередньо, росіяни вдарили по виробництку харчової продукції швидкого приготування, зокрема продукції бренду REEVA.
Зазначається, що через пошкодження можуть статись перебої з постачанням. При цьому масштаби та можливі наслідки ще уточнюються.
Нагадаємо, раніше окупанти завдали удару безпілотником по регіональному поїзду сполученням "Дніпро – Запоріжжя". На жаль, загинула людина.
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