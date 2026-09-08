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08 вересня 2026, 21:30

Блекаут на Херсонщині та Миколаївщині: в Укренерго зробили заяву

08 вересня 2026, 21:30
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Фото з відкритих джерел
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У Миколаївській та Одеській областях багато жителів лишились без світла. Причиною виявився удар росіян по енергетиці

Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.

Енергетики повідомили, що під час повітряної тривоги росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. В результаті в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини сталось знеструмлення. Наразі енергетики вже повернули світло.

"Щойно безпекова ситуація дозволила — енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам", - кажуть в Укренерго.

Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед.

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