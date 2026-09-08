Блекаут на Херсонщині та Миколаївщині: в Укренерго зробили заяву
У Миколаївській та Одеській областях багато жителів лишились без світла. Причиною виявився удар росіян по енергетиці
Про це повідомили в Укренерго, передає RegioNews.
Енергетики повідомили, що під час повітряної тривоги росіяни атакували енергетичну інфраструктуру. В результаті в населених пунктах Миколаївщини та Херсонщини сталось знеструмлення. Наразі енергетики вже повернули світло.
"Щойно безпекова ситуація дозволила — енергетики розпочали відновлювальні роботи і за короткий час повернули електропостачання споживачам", - кажуть в Укренерго.
Нагадаємо, раніше Уряд ухвалив рішення про запуск довгострокових контрактів на ринку електроенергії. Тепер можна буде купувати електроенергію за фіксованою ціною: зокрема, на квартал, пів року або рік вперед.