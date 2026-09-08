14:20  08 вересня
Ворожий дрон вдарив по потягу "Дніпро – Запоріжжя": загинула провідниця
10:46  08 вересня
У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику через домашнє насильство
00:55  08 вересня
"Я не розумів, наскільки близько ми були до смерті": Дмитро Комаров розповів про важкі зйомки у Бучі
UA | RU
UA | RU
08 вересня 2026, 18:55

Трамп подзвонив Путіну: що кажуть у диктатора

08 вересня 2026, 18:55
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

У вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп, як і планувалось раніше, зателефонував російському диктатору Путіну. У президента країни-агресорки прокоментували розмову

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами помічника голови Кремля Юрія Ушакова, телефонна розмова Путіна і Трампа тривала рівно годину. Розмову у Кремлі назвали "конструктивною і дуже відвертою". Обговорювалась поїздка спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви.

"Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком плюс. І роботу по цьому каналу, як, до речі, і по деяким іншим, буде продовжено", - каже Ушаков.

У Птуіна заявили, що "Дональд Трамп зацікавлений, щоб прориву було досягнуто в ході його президентства". Зокрема, в Кремлі кажуть, що Путін нібито доводив Трампу, що Москва не має "жодних агресивних планів проти Європи".

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

Віткофф та Кушнер залишили Київ у ніч на 7 вересня спецпоїздом "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп 7 вересня може провести телефонні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Читайте також: Трамп, Путін і Україна: хто на кого тиснутиме і чим це закінчиться

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дональд Трамп Володимир Путін США перемовини Україна
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Сили Оборони вдарили по місцю, звідки росіяни запускають безпілотники
08 вересня 2026, 19:55
Помста за смерть дружини: затримали військового СЗЧ за замах на директора медцентру
08 вересня 2026, 19:45
На Дніпропетровщині через ворожі удари загинули дві людини, дев'ятеро – дістали поранень
08 вересня 2026, 18:32
Саджали на ланцюг, били та тримали на хлібі й воді: у Дніпрі судитимуть батьків-вихователів за катування 6 дітей
08 вересня 2026, 18:20
На Одещині зіткнулися два рейсові автобуси: є загиблі та понад 20 постраждалих
08 вересня 2026, 17:54
На Полтавщині чоловік тікав від ТЦК та зламав ніс поліцейському
08 вересня 2026, 17:45
Росіяни вдарили по середмістю Сум: виникла пожежа, є поранений
08 вересня 2026, 17:31
На Чернігівщині чоловік "зливав" дані аеродромів для росіян
08 вересня 2026, 17:20
Кількість загиблих у Києві через ворожі удари зросла до 5, постраждалих – 26
08 вересня 2026, 17:14
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Володимир Фесенко
Віктор Шлінчак
Всі блоги »