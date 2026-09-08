Трамп подзвонив Путіну: що кажуть у диктатора

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У вівторок, 8 вересня, президент США Дональд Трамп, як і планувалось раніше, зателефонував російському диктатору Путіну. У президента країни-агресорки прокоментували розмову

Про це повідомляє РБК-Україна, передає RegioNews.

За словами помічника голови Кремля Юрія Ушакова, телефонна розмова Путіна і Трампа тривала рівно годину. Розмову у Кремлі назвали "конструктивною і дуже відвертою". Обговорювалась поїздка спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва та Москви.

"Підсумки перебування згаданих американських представників були оцінені зі знаком плюс. І роботу по цьому каналу, як, до речі, і по деяким іншим, буде продовжено", - каже Ушаков.

У Птуіна заявили, що "Дональд Трамп зацікавлений, щоб прориву було досягнуто в ході його президентства". Зокрема, в Кремлі кажуть, що Путін нібито доводив Трампу, що Москва не має "жодних агресивних планів проти Європи".

Нагадаємо, 6 вересня до Києва прибули спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та Джаред Кушнер. Вони провели зустріч із главою України Володимиром Зеленським. Переговори відбулися після візиту американських представників до Москви, де 5 вересня вони зустрілися з Володимиром Путіним.

У Києві сторони обговорили подальші кроки для просування мирного процесу, гарантії безпеки для України та питання військової підтримки.

Віткофф та Кушнер залишили Київ у ніч на 7 вересня спецпоїздом "Укрзалізниці".

Також повідомлялося, що президент США Дональд Трамп 7 вересня може провести телефонні розмови з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

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