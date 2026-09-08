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08 вересня 2026, 19:45

Помста за смерть дружини: затримали військового СЗЧ за замах на директора медцентру

08 вересня 2026, 19:45
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Фото: прокуратура
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У Києві повідомили про підозру військовому СЗЧ. Йдеться про спробу вбивства директора медичного центру

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, військовий, який раніше самовільно залишив військову частину, скоїв замах на директора приватного медичного центру у Києві.

Попередньо, причиною могла стати помста за смерть дружини військового. Жінка померла після лікування у цьому медичному центру. Вдома у військового знайшли зброю, одяг та ноутбук з даними про директора медцентру та його дітей.

"Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - кажуть в прокуратурі.

Нагадаємо, правоохоронці повідомляли, що в Святошинському районі чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

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