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08 вересня 2026, 10:46

У Києві поліцейський застрелив чоловіка під час виклику через домашнє насильство

08 вересня 2026, 10:46
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Києві під час виклику через домашнє насильство поліцейський застосував табельну вогнепальну зброю. Нападник загинув, обставини події встановлюються

Про це повідомила столична поліція, передає RegioNews.

У понеділок, 7 вересня, правоохоронці Солом’янського управління поліції прибули на виклик щодо домашнього насильства. За попередньою інформацією, син бив та намагався задушити свою матір.

Під час з’ясування обставин чоловік кинувся на поліцейського. У відповідь правоохоронець застосував табельну вогнепальну зброю.

Внаслідок отриманих поранень нападник помер.

Нагадаємо, в Києві 48-річний чоловік застрелив сусіда. Після конфлікту підозрюваний пішов до своєї квартири, взяв мисливську рушницю та кілька разів вистрілив у потерпілого. Від отриманих поранень 47-річний киянин загинув.

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